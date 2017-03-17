涉賄選 木柵農事小組當選人30萬交保

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台北地檢署偵辦台北市木柵區農會，第13屆木柵農事小組會員代表選舉賄選案件，發現一名高姓當選人，涉嫌以新台幣3000元價碼買票，訊後依行賄罪諭令新台幣30萬元交保。

這起案件源於，北檢2月偵辦木柵農事小組張姓候選人，於第13屆木柵農事小組代表選舉期間，涉嫌賄選案件，從中發現另一名高姓當選人，分別於第12、13屆農事小組代表選舉期間，基於賄選之犯意，對有選舉權人士，各交付3000元，請其投票支持，涉嫌違反農會法之賄選罪嫌。

北檢昨天搜索高姓當選人住處等地，並約談14人，訊後依行賄罪，諭令30萬元交保；此外，張姓候選人日前已被諭令10萬元交保。1060317

(中央社)