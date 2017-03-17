男吸毒欲再毆父 警制伏戒護就醫
32歲陳姓男子吸毒後精神狀況不穩定，於喝酒後企圖毆打59歲的父親，高雄警方據報趕往處理，發現陳男日前才因持有毒品依法送辦，沒想到又滋事，員警將他制伏戒護就醫。
高雄市警察局仁武分局今天表示，陳父報案指兒子在自宅情緒不穩，亂摔東西，需要警方到場協助後，調派員警前往現場處理。
員警到場一看，這名男子不就是日前吸毒被警方逮捕，依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦的陳男，沒想到又再於喝酒後情緒不穩，亂摔東西並大聲咆哮要毆打父親。
員警呼叫支援警力到場，不料支援員警到場時陳男嗆聲說要跟警方「釘孤支」，員警4人立即將酒醉有攻擊性的陳男制伏，依精神衛生法戒護就醫。
陳父表示，兒子吸毒病入膏肓，猶如不定時炸彈，每天擔心，日前兒子吸毒被抓本來以為會勒戒，沒想到被釋放，因此只能再度求助警方。
陳男的母親說著也快掉下眼淚，讓員警看了感到心酸不忍。1060317
(中央社)
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