美國務卿提勒森今抵南韓 直奔前線非軍事區
美國國務卿提勒森17日從日本東京搭乘專機飛抵南韓京畿道烏山駐韓美軍空軍基地後，轉乘UH-60「黑鷹」直升機直奔非軍事區（DMZ），視察前線。
韓聯社17日報導，提勒森從今天起訪問南韓兩天，提勒森預定今天下午拜會南韓代總統黃教安，並與外交部長官尹炳世舉行會談。
報導說，提勒森和尹炳世的美韓外長會談中，雙方可能重申韓美日3國外長上月在波昂達成「北韓無核化」目標共識。同時，就制裁北韓和施壓方案以及提勒森提出的「對北韓新措施」深入交換意見。
提勒森昨天在東京舉行美日外長會談後表示，近20年，美國為促使北韓實現無核化在外交等多個領域付出努力，但並沒有取得成效。他還說，在北韓威脅進一步升級情況下，需要針對北韓採取新的措施。
提勒森和尹炳世曾於2月16日（當地時間）在波昂參加20國集團（G20）外長會議的空檔舉行會談，此次雙方將就北韓核武問題、終端高空防衛系統（THAAD，薩德）部署南韓美軍基地等交換意見。
(旺報)
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