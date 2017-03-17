奉獻觀光教育 伊朗籍教授獲頒永久居留證

移民署副署長鐘景琨(右)頒發永久居留證「梅花卡」給義守大學Dr. Jamnia Mojdeh。(劉宥廷翻攝)

內政部移民署副署長鐘景琨日前南下到義守大學頒發外僑永久居留證梅花卡（Permanent Residency “Plum Blossom” Card）給國際觀光餐旅學系伊朗籍教授Dr. Jamnia Mojdeh，表彰她在台為教育付出與奉獻，希其能長期留在台灣，為杏壇創造新南向政策之光。

Dr. Jamnia Mojdeh於2008年取得英國艾克斯特大學博士，曾任教義守大學、賽普勒斯Lefke大學、銘傳大學等多所大學，2年後再次受聘義守大學國際觀光餐旅學系教學至今，她擁有德黑蘭觀光局觀光技術管理培訓、伊朗領隊培訓、乘客票務培訓等證書；Mojdeh在伊朗、英國、賽普勒斯及台灣等地居住、求學及工作，有豐富多元文化經驗，有助於提升台灣觀光、文化及經濟發展。

鐘景琨指出，新南向政策推動計畫4大工作主軸，在人才交流部分，是以人為核心，強化雙向專業人力交流，簡化來台申辦程序，強化人才供需媒合，協助國內企業尋才；在資源共享部分，運用文化、觀光、醫療、科技、農業、中小企業等軟實力，爭取雙邊及多邊合作機會，提升夥伴國生活品質，並拓展我國經貿發展縱深。

永久居留證梅花卡核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才永久居留；Dr. Jamnia Mojdeh擁有博士學位，曾任國內外大學講座教授，經審查符合我國所需高級專業人才，移民署特別頒發外僑永久居留證梅花卡，希望讓她能長期在台居住，為我國作育更多推展觀光英才。

(中時)