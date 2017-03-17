《初戀那件小事》女主車震照外流 恐退出演藝圈

《初戀那件小事》女主角平采娜被爆車震照外流。(圖/ใบเฟิร์น - พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ 臉書)

泰國電影《初戀那件小事》昔日上映時風靡全亞洲，不僅讓馬力歐事業攀向高峰，也捧紅女主角平采娜，也讓她頓時成為眾人心目中的女神，不過卻傳出被網站散佈車震照，還傳出她將為此退出演藝圈。

平采娜臉書全文。(圖/ใบเฟิร์น - พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ 臉書)

根據泰媒報導，平采娜和一名男子在汽車保養廠的車內發生關係，不過全程都被該男子用偷裝的攝影機錄下，只不過下半身和臉部都被打馬賽克，是否為本人暫不得而知，不過卻傳出平采娜為此報警處理，還打算退出演藝圈，隨後她臉書貼出聲明寫道「這些假消息要毁了她名聲」，呼籲網友不要誤信傳聞。

對此平采娜家人也出面駁斥，表示案發時間她在家中洗車，根本没有去過汽車保養廠，也將以毁謗罪向造謠者提出法律訴訟。

(中時電子報)