王大陸攜女伴回飯店 前緋聞對象劉奕兒回應了
王大陸出道以來緋聞不斷，先後跟師妹劉奕兒、製作人陳玉珊傳緋聞，去年還和大陸女星金晨在橫店吃飯約會被拍。他事業重心轉海外發展，日前被爆在上海與友人、工作人員唱歌狂歡，會後在包廂外和一女互動頻頻，兩人不時深情對望，他頭髮亂了，女生還幫他整理，狀似親密，隨後更一起搭車回飯店。對此，執行經紀人不承認也不否認，態度曖昧。
劉奕兒16日晚與張立昂、洪詩、邵翔、陽詠存等出席三立偶像劇《浮士德的微笑》殺青宴，被問到前緋聞對象王大陸疑有新歡新聞，她大方說，前兩天因為忙拍戲，這件事還是媽媽、爸爸說告訴她，她才知道，「我滿驚訝的，現在和他比較少聯絡了，他忙，我也忙，但畢竟同公司過，也希望他可以好好的；我們認識不深，可能有些面向還不夠了解，人都會長大，我也沒特別去問這件事，他要說就會說，但很祝福他，不管感情或工作」，眼眶似乎含著淚水，她說因為戲要殺青了，心裡很難過、不捨。
張立昂、劉奕兒、邵翔、洪詩及陽詠存因拍戲建立好友誼，邵翔虧張立昂偶像包袱超重，他讓他卸下心房，玩興大開；而張立昂期待休息一陣子，想在家大睡兩天，也打散滑雪度假、放鬆心情；劉奕兒計劃回台南鄉下陪外婆種菜，過著兩週愜意的田園生活。《浮士德的微笑》本周日(3/19)播出最後一集，張立昂與檢場有場武打戲，檢場一肩扛起張立昂，讓他驚呼前輩的體力也太好了。
(中時)
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