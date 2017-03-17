獵殺龍王鯛 綠島民宿業者陳明憲判刑6個月

綠島龍王鯛遭獵殺，曾引起喧然大波。(黃力勉翻攝)

綠島民宿業者陳明憲，去年5月間以魚槍獵殺保育類的龍王鯛引發喧然大波，檢警調查他是夥同共犯張啟遠一同犯案，案件經檢方起訴後，台東地院日前宣判，陳明憲處有期徒刑6個月，併科罰金新臺幣30萬元，張啟遠處有期徒刑6個月，緩刑3年。

全台僅剩不到30尾的龍王鯛，是珍貴稀有的海洋資源，陳明憲以魚槍獵殺龍王鯛後，還高調的在Line群組貼上照片，甚至在民宿前公然肢解，行徑十分囂張，事件爆發後陳明憲以照片是7年前所拍飾詞狡辯，但仍被網友抽絲剝繭，找出不合理之處，最終他才坦承犯行，並帶著海巡人員前往「埋屍」地點挖出龍王鯛魚塊。

陳明憲被起訴後，他向法官表示眼睛有痼疾，潛水在水深1、20公尺處，會因水壓造成視力較模糊，射殺當下無法判斷，拖上岸才知道打到保育類，不過法官發現他的就醫紀錄，僅雙眼屈光不正有在3年前就診，且他射殺龍王鯛僅距離約3公尺、一槍命中龍王鯛的頭部上方面積狹小位置，顯然是卸責之詞。

陳明憲還供稱母親及妻子生病，他要扶養母親及妻小，月收入僅2萬多元等，獵殺龍王鯛是供自己食用等請求輕判，最後法官將2人分別判刑6個月，惟陳明憲未宣告緩刑還須併科罰金。台東地檢署指出，陳明憲判刑為最低刑責，目前尚未收到判決書，之後將研議是否上訴。

(中時)