林德福：未來常設中華隊總教練 長期觀察球員狀況

教育部體育署署長交接典禮17日舉行，新任體育署長林德福在受訪時表示未來一級賽事除了由中職主導外，三方也達成共識希望未來能夠常設國家隊總教練，對於中華隊更有幫助。（季志翔攝）

未來確定中華隊一級賽事將由中職進行主導，新體育署署長林德福指出，除了由中職主導外，三方也達成共識，未來希望能夠常設國家隊總教練，對於中華隊更有幫助。

經典賽中華隊從去年組訓開始，在總教練人選上也出現許多風波，總教練直到9月底才正式確定為郭泰源，整個時間過於緩慢，林德福說，總教練未來應該會採用任期制，透過長時間佈局，專心觀察選手狀況，更能打造最好的中華隊。

至於總教練人選如何選出，林德福表示，目前是有共識，國內也有很多好的教練適合這個職務，四隊總教練可能不適合，因為時間遭到壓縮，可能無法長時間任期，不過還是要三方配合，不排除請外籍總教練。

這次全權交給中職處理，是否擔心出現問題，林德福回應，國際賽戰績，也會影響中職票房，相信他們一定會好好組隊，打出好成績。

(中時電子報)