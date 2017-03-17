WBC》打敗中華隊 以色列記者：可愛的鬧劇

以色列在經典賽預賽擊敗中華隊。(美聯社資料照)

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以色列在本屆經典賽大發神威，賽前世界棒壘排名第41、奪冠賭盤1賠200，對比棒球世界排名第3與第4的南韓與中華隊，似乎一點機會也沒有。不過以色列卻在韓國的高尺巨蛋創下3連勝的奇蹟，扳倒了他們原本不敢正眼瞧看的南韓與中華隊。

以色列2-1險勝南韓或許有些運氣，不過15-7打敗中華隊，創下中華隊經典賽史最大失分紀錄，這就不能不讓人刮目相看。對於部落客Les Carpenter來說，這是一則「偉大的故事」，不過他的以色列記者朋友卻形容這是一齣「可愛的鬧劇」。儘管總理親自發文祝賀，但是以色列記者仍冷冷地指出「這支球隊與以色列根本毫無關係。」

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以色列代表隊的英勇表現讓各界對他們好奇不已，然而這支球隊其實與北京奧運的喬治亞沙灘女排是同一種性質。喬治亞沙灘女排的兩位代表隊員有一個共通點，就是她們兩人與喬治亞共和國都毫無瓜葛。事實是北京奧運時，喬治亞為了報復俄羅斯，特別請兩位巴西女子遠赴北京幫他們出氣。雖然最後沒能晉級，但是她們達成了打敗俄羅斯代表隊的任務。

國際賽從不乏代打的傭兵，奧運更是多不勝數，這次的以色列棒球隊亦是如此。在全隊只有兩人是以色列國民的情況下，「為國爭光」顯然不是他們出賽的主要動力，扳倒強大的中華隊也沒讓以色列舉國歡騰，儘管棒球界可以挺直腰桿向政府要經費，但他們很清楚，這支東拼西湊的球隊更像一支「美國隊」而不是以色列隊。

經典賽在日本與墨西哥的收視率超過里約奧運，不過在以色列仍屬冷門。那位以色列記者的回應也說明部分國人的看法，就算贏了也不是自家人贏的，這實在稱不上一則偉大的故事，甚至算不上一齣好戲，充其量只是可愛的鬧劇。

(中時電子報)