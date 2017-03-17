老屋重建 民進黨團：創造房地產經濟效益

立法院昨初審通過老屋重建條例，提供租稅優惠、容積獎勵等。民主進步黨立法院黨團幹事長葉宜津表示，危險老屋安全性可立即改善，市容景觀也將改變，並創望造房地產經濟效益。

立法院內政委員會昨天初審通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」草案，若在施行5年內申請重建，房屋稅及地價稅可減半徵收2年；若所有權未移轉，還可享最多10年房屋稅減半徵收。

民進黨團上午在立法院舉行記者會，葉宜津表示，條例三讀通過後這些危險老屋的安全性可以立即改善，市容景觀也將改變，同時能刺激房地產及各項建設，創造經濟效益，民進黨團樂觀其成，將來通過後可以達到這幾項目標。

民進黨團書記長李俊俋說，危險老屋可以申請結構安全性能評估，政府得補助評估費用，若達一定危險可以提出重建計劃，擺脫過去一定要透過都更的繁複程序；並提供租稅優惠、放寬建蔽率、容積率獎勵等。

民進黨立委、內政委員會召委姚文智說，推動法案時社會及學界有很多討論及意見，擔心與建築法、都市計畫法、都市更新條例等有法律間競合關係。他主張本條例是「掛急診」的話，都市更新條例就是「一般門診」，他所推動的都市再生特別條例，則是要進行「大手術」，才能健全都市改造的方向。

姚文智表示，法律性質經過討論只是暫行條例，只有10年期限，希望對現有都市計畫體系衝擊能減到最低；他也說，很期待接下來陸續推動都市更新條例修法，是整套法律體系的建立，有助於城鄉發展及都市改造。1060317

(中央社)