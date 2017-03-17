旅行應援團來者不拒 飽嚐金門美食
衛視中文台招牌美食節目「旅行應援團」主持人庹宗康今年初率美女主持群到金門縣後浦小鎮走透透，飽嚐在地美食；店家給多少吃多少，滿載而歸；節目18日首播。
「旅行應援團」收視率居中文台綜藝節目之冠，以介紹美食為節目為宗旨，宣揚各地觀光文化。庹宗康帶著美女主持群邵庭、謝忻及藝人韓宜邦（Junior）、有氧舞蹈天王潘若迪等到金門蒐羅在地美食。
眾人所到之處，無論是道地廣東粥、在地野生石蚵、超軟嫩牛肉，甚至是酒香蛋捲及鹹甜雙味燒餅，都無法逃過靈敏鼻子與嘴巴；不管店家端出多少，全都吃進肚子裡。
金門縣政府觀光處表示，為提升金門觀光及在地文化能見度，金縣府訂定「金門縣補助影視媒體共同行銷金門觀光發展辦法」，在食、宿、交通方面可提供到金門申請拍攝單位經費補助及其他行政協助。
觀光處說，今年度除「旅行應援團節目」，更有國寶級導演林福地最新連續劇將在金門開拍。1060317
(中央社)
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