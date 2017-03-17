川普當家 大砍科學健康環境藝術預算
美國總統川普提出2018預算建議，大砍美國本土與海外的科學、健康與環境計畫支出，在今天引發強烈反對，專家指出，這項刪減恐對地球帶來危險。
法新社報導，這份也大幅降低藝術與對其他國家援助預算的藍皮書，尚未經過國會審核，得通過這一關才能正式生效。
不過，已立即引來環境保護學家的撻伐，稱這份預算「駭人聽聞」且「極端」，特別是其刪減科學計畫預算，卻將國防預算大幅增加520億美元。
預算遭到大刪的頭號苦主之一為美國環境保護署（Environmental Protection Agency），僅編列57億美元預算，跟2017年的水準相比，少了高達31%，該署約3200個工作將就此消失，占其總人力的5分之1。
這項預算提案還呼籲停止資助前總統歐巴馬的「潔淨能源計畫」（Clean Power Plan）與國際氣候變遷計畫，以為美國納稅人省下1億美元。
美國每年對聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）基金的貢獻約400至600萬美元，占這項基金預算約20%。
UNFCCC發言人納透（Nick Nuttall）說：「我們了解要通過這樣的預算提案會是漫長且複雜的過程，我們將就自身利益密切觀察。」（譯者：中央社許湘欣）1060317
(中央社)
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