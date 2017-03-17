英第一貓縱鼠歸巢 攝影師全都錄

英國第一貓賴瑞（Larry）有個響噹噹的頭銜-內閣辦公室首席捕鼠官，但牠卻被鏡頭捕捉到，先是抓到一隻小老鼠，卻又「縱鼠歸巢」。

有著雪白肚皮的肥嘟嘟虎斑貓賴瑞，是前首相卡麥隆（David Cameron）為了解決唐寧街10號的鼠患問題，在2011年開始飼養的貓，現在已經10歲。卡麥隆去職後，賴瑞仍留下，換了新主人梅伊（Theresa May）。

但是賴瑞似乎失去了狩獵本性，「每日郵報」報導，唐寧街內部人士指出，儘管老鼠就從賴瑞的鼻尖前溜過，牠仍無動於衷，繼續睡得打呼嚕，不像其他毛絨絨的同事一樣有「殺手本能」。

賴瑞甚至將抓到的老鼠玩耍一番後就放了，這一切都被攝影師貝克（Steve Back）拍下。

貝克說，「賴瑞首席捕鼠官和一隻小老鼠正面交鋒，戲耍一番後，放老鼠安全離去。」

目前英國政府共有3隻喵職員，除了賴瑞，財政部有一隻叫做格萊斯頓（Gladstone）的黑色短毛貓，外交部則有一隻黑白貓巴默斯頓（Palmerston）。但賴瑞最受歡迎，牠的非官方推特帳號＠Number10cat共有10.7萬名追隨者。

目前唐寧街10號有不少動物，除了賴瑞外，還有兩隻貓艾維（Evie）和奧希（Ossie）。財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）則帶來2隻狗，一隻是名叫芮克斯（Rex）的威爾斯梗犬，另一隻達克斯獵犬名叫奧斯卡（Oscar）。

賴瑞似乎和誰都處不好，牠被拍過和巴默斯頓打架，2隻狗也被關起來，避免和賴瑞正面交鋒，儼然牠就是老大。

雖然賴瑞似乎不太稱職，但許多英國政府部門也都想要有自己的捕鼠官。先前有學童前往倫敦議會參觀時，竟然從天花板掉下來一隻大老鼠，趕緊要求倫敦市長沙迪克汗（ Sadiq Khan）讓議會養貓，但沒獲得同意。1060317

(中央社)