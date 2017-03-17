國民黨提385億債權 黨產會：等申報

中國國民黨今天表示，國民黨過去繳購公債、協助國家度過危機，目前仍持有尚未兌償約新台幣385億元的中華民國政府債權。黨產會對此回應，待國民黨申報時再處理。

國民黨行管會主委邱大展上午召開「國民黨申報385億元黃金債券，黨產會應正視國民黨對中華民國的貢獻」記者會。

國民黨指出，近來國民黨清查舊有黨產時，針對一批民國36年中央政府發行的第二期美金公債（U.S. Gold Bonds）重新清點，估算現值約385億元，在民國78年2月於國民黨辦理社團法人登記時列入財產彙總表，目前委託中國信託商業銀行保管。

國民黨說，這些債券換算黃金為104萬2312.0143盎司（約相當於3萬2419公斤）。以106年3月10日黃金價格每克新台幣1188元計算，約值385億1439萬8000元。

國民黨說，當年基於協助政府挽救金融秩序為優先，決定以政黨自有黃金繳購民國36年第二期美金債券一批。國民黨未要求國家立即清償此筆債務，是為國民黨於民主憲政中，維護政黨與國家發展之間良善關係所持態度，但並不表示國民黨喪失法律上所具有的此項債權。

國民黨認為，黨產會所稱國民黨財產都是在台灣不當取得的，「除了未審先判之意圖明顯，所主張內容根本與歷史事實相左，且忽略前述國家於危難之際，政黨對國家穩定發展所具備之良善動機與付出」。

國民黨表示，此時提出美金公債一事，意在希望任何一個政黨執政時，應正視中華民國政府對此債券所負的責任。「一個政府不能任意剝奪人民團體的權益，也不能選擇性忘記所應負有的債權，欠缺最起碼的公平判斷，以刻意迴避忽略，將社會大眾對國家歷史事實的既有認知，割裂扭曲」。

黨產會發言人施錦芳回應稱，關於國民黨所稱的上述財產，黨產會將等待國民黨申報財產時再處理。1060317

(中央社)