男涉砍殺同事致死 檢聲押獲准

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高雄市仁武區莊姓男工涉嫌於昨天持刀砍死同事王姓組長，全案移送台灣橋頭地方法院檢察偵辦，檢方今天向法院聲請羈押獲准。

位於高雄市仁武區仁心路的一家工廠昨天上午發生凶殺案，高雄市政府警察局仁武分局據報趕往現場，查出是曾與王姓男子有口角衝突的莊姓男子回公司辦理離職手續時，遇見王姓男子就持刀砍殺，造成王姓男子重傷送醫不治，莊姓男子也持刀駕車逃逸。

警方隨後於莊姓男子老家台南市永康區逮人，全案依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署說，檢察官前往現場勘驗、並率法醫師相驗及複驗，查出死者身上有多處刀傷、左手臂斷裂。

檢察官訊問後，認被告莊姓男子涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。1060317

(中央社)