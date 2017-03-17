貢獻我的餘生 林德福上任體育署長
前體委會主委林德福今天上任體育署長，交接典禮在體育聯合辦公大樓舉行，他感觸15年來的變化，「我已經62歲了，我將貢獻我的餘生，在這裡。」
教育部體育署代理、新任署長交接典禮，由教育部長潘文忠擔任監交人，代理體育署長王水文將印信交到林德福手中。潘文忠表示，林德福是第2任體育署長，象徵體育的新紀元。
林德福曾任第3任行政院體育委員會主任委員，任內促進中華職業棒球聯盟和台灣職棒大聯盟合併，2003年成為中華職業棒球大聯盟，中華職業籃球聯盟在2000年解散，林德福在2003年催生出超級籃球聯賽至今。
林德福重返體育界，加上中華隊近來在世界棒球經典賽失利，吸引大批媒體採訪。
「頭髮白了一些、臉上皺紋多了一些。」林德福表示，15年前在這裡就職體委會主委，15年後又在這接任體育署長，感謝行政院長林全和潘文忠的器重，讓他有機會再為體育服務。
林德福曾被譽為「金頭腦」、「點子王」，在體委會主委任內擬定奧運奪金計畫，雖在雅典奧運前下台，但跆拳道好手陳詩欣和朱木炎果然在2004年雅典奧運踢下台灣史上第1、2金，也被譽為「金牌主委」。
林德福說，15年來變化也蠻多的，但他的熱忱和決心不變，會用最快的時間了解環境，最大的誠意解決問題，希望體育的「賢拜」像以前一樣支持他。
中華奧林匹克委員會主席林鴻道在交接典禮上表示，15年前林德福就是領航者，和大家相當熟悉，人緣也很好。林鴻道希望，體育署要更重視基層的培育，而且絕大多數的體育單項協會都盡心盡力、出錢出力在做事，不要隨網民起舞。1060317
(中央社)
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