前台南市議員涉詐助理費 20萬元交保

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前台南市議員陳文科涉嫌利用假人頭及低薪高報方式，向台南市議會詐領助理費，不法獲利超過新台幣1000萬元，台灣台南地方法院檢察署搜索偵辦，陳文科訊後以新台幣20萬元交保。

南檢昨天指揮警調偵辦詐領助理費案，同步搜索11處所，傳訊陳文科及助理共12人到案。

南檢今天表示，陳文科是台南市第1屆直轄市議員，民國99年到103年在職期間，以假人頭及低薪高報等方式，向台南市議會詐領助理費，不法獲利超過1000萬元。

南檢認定陳文科等人涉嫌違反貪污治罪條例、偽造文書等罪；訊後陳文科以20萬元交保，其他人請回。1060317

(中央社)