前台南市議員涉詐助理費 20萬元交保
前台南市議員陳文科涉嫌利用假人頭及低薪高報方式，向台南市議會詐領助理費，不法獲利超過新台幣1000萬元，台灣台南地方法院檢察署搜索偵辦，陳文科訊後以新台幣20萬元交保。
南檢昨天指揮警調偵辦詐領助理費案，同步搜索11處所，傳訊陳文科及助理共12人到案。
南檢今天表示，陳文科是台南市第1屆直轄市議員，民國99年到103年在職期間，以假人頭及低薪高報等方式，向台南市議會詐領助理費，不法獲利超過1000萬元。
南檢認定陳文科等人涉嫌違反貪污治罪條例、偽造文書等罪；訊後陳文科以20萬元交保，其他人請回。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。