美前官員：目前不需討論在台部署薩德

美國近來在南韓部署薩德系統動作頻頻，引起美中韓關係緊張，而台灣也有部分聲音期待能部署薩德。不過，正在台灣訪問的前任美國國務院亞太副助卿薛瑞福（Randall Schriver）今天(17日)表示，沒聽說過有在台灣部署薩德的任何計畫，現階段也沒有必要討論在台灣部署薩德的議題。

薛瑞福指出，台灣面臨著飛彈威脅，而美國也賣給台灣愛國者飛彈三型，所以從強烈的飛彈威脅下保護這座島嶼是必須慎重思考的議題。

然而，薛瑞福也說，比起南韓以及日本所面臨的威脅，台灣所面臨的威脅又有所不同，因此他並不確定對於台灣的國防安全以及需求來說，薩德是一個適合的系統，「現階段沒有必要討論在台灣部署薩德的議題。」

至於有傳聞指出緊接著登場的川習會有可能簽署第四公報，薛瑞福表示，就他所知並沒有這項計畫，他也不期待有第四公報的簽署。

薛瑞福指出，不論川習會會如何去觸及美國的「一中政策」，會後是否又會發表任何聯合聲明，都只會更加強調《台灣關係法》與《六項保證》，並重申台美關係的重要性。

(中時)