悠遊卡嗶一下!也能捐香油錢

悠遊卡用途廣泛，現在連到廟裡捐香油錢，都可以使用！（鄧博仁攝）

也有媽祖造型版的悠遊卡。（鄧博仁攝）

悠遊卡用途廣泛，現在連到廟裡捐香油錢，都可以使用。（鄧博仁攝）

悠遊卡用途廣泛，現在連到廟裡捐香油錢，都可以使用！台北市松山慈祐宮，從過年開始，在廟裡增設4台悠遊卡機器，讓民眾捐香油錢更方便一些，一次扣款100元。不過香客反映兩極，有人覺得用現金還是比較「有誠意」，也有些人覺得用「刷卡」的方式，比較方便。

(中時)