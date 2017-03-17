U-start績優創業團隊 大樹社會企業獲選

第一科大校友黃惠珠創辦大樹社會企業。(郭韋綺翻攝)

大樹社會企業販售鳳梨、茶葉蛋。(郭韋綺翻攝)

有感於鄉村人口外流、農業缺工嚴重、觀光不振，國立高雄第一科技大學校友創辦「大樹社會企業」，積極推動九曲堂台鐵宿舍的保存與改造，並結合農村觀光、農業缺工、就業與文創四大主軸為核心，為地方發展另謀生機，今年獲選為教育部「大專畢業生創業服務計畫(U-start)」第二階段「績優創業團隊」，除獲得30萬元經費補助，教育部另加發5萬元挹注具社會企業性質的新創團隊。

大樹社會企業成立於2015年夏天，催生者是第一科大風險管理與保險系校友黃惠珠。當時，九曲堂火車站旁的台鐵宿舍面臨拆除命運，黃惠珠因不忍這棟40多年的老宿舍及200多坪荒地就此消失，她決定獨自承租下來。然面對廢棄一年多的老舊房屋，黃惠珠評估至少需50萬元的修繕及整地費用，她開始找錢、找人，也嘗試從集資平台募款，最後是靠友人贊助和向親友借款才挺過艱難的草創期。

黃惠珠說，她天性樂觀、交友廣闊，從事保險業務已逾20年，推動大樹農業和觀光也超過10年。她雖然在大樹出生、成長，但活動範圍僅限於住家和學校及公間，對大樹18個村落陌生至極，直到民國92年她的新居落成，友人紛紛央求她「帶我們到大樹走走」，她心裡嘀咕「死定了，我要帶他們去哪裡？」，對大樹一知半解的她只好從當時的大樹鄉公所（現改制大樹區公所）下載觀光資料惡補。

也因這場大樹導覽初體驗，意外讓她驚豔大樹的美與好，「大樹有很多好吃、好玩的地方，為什麼能見度這麼低，我覺得很可惜，我在想要如何推動觀光。」

黃惠珠說。於是，她從帶朋友觀光到2013成立「小珠珠帶你遊大樹」粉絲頁、擔任區公所祈福公車導覽志工等，深入走訪大樹後才發現人口外流、農業缺工嚴重，加上遊客紛紛問她「你們大樹怎麼沒有紀念品可以帶走」等一連串的問題，促使她創辦「大樹文創基地」，後轉型「大樹社會企業」，專心投入農創、文創的開發與銷售、推動婦女職業技能培訓、社區文化深度導覽等服務。

由於大樹社會企業位處火車站旁的絕佳地點，加上門口懸掛著「山寨遊客中心」，目前已變成旅客暫歇的驛站，也做為大樹居民串門子、話家常的據點。對大樹有著深厚感情的黃惠珠，想驕傲地把大樹的好給更多人知道。「我在賭一口氣吧」，黃惠珠表示，大樹社會企業成立迄今，不斷出現質疑與訕笑聲，認為「怎麼有人會自掏腰包做這種傻事」。

這是因為每個月為了支付3萬多元的租金及管銷費用，生活已捉襟見肘的她，每天都在想著如何開源節流，但黃惠珠仍不改樂天本性，她笑說，去年底認識一位老師無償傳授製作茶葉蛋的秘訣，並成功結合大樹農產研發鳳梨茶葉蛋，日賣100多顆、假日則200多顆，甚至被許消費者評為最好吃的茶葉蛋。

黃惠珠說，她現在還在思考如何靠著這一味銅板美食打響名號，日前高雄醫學大學的學生社團也主動協助製作美食地圖，「哪裡有機會就去試試看，一路上真的會出現許多的天使」。

(中時)