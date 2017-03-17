NBA》林書豪大秀家族球鞋 強調能量贏球

林書豪隨即在臉書貼上自己全新家族球鞋的影片，上面寫滿他的家族成員英文名字。(取自林書豪臉書)

才帶領籃網在麥迪遜花園廣場擊敗老東家尼克的林書豪，賽後迫不及待PO上印滿自己家族英文名字的最新戰靴，「一場大勝！我今晚穿adidas crazylight boost來向我的家人致敬。我真的非常愛我的家人，因為沒有他們就不會有現在的我。#林家」

林書豪也在賽後訪問談到贏球關鍵，「能量！就是能量！今晚我們全部人都打出能量，尤其在下半場，我們更打出節奏，」豪哥說，「自從我傷癒復出後，就想盡量幫球隊贏球，也讓大家更容易打球，整個球隊更有組織。」

「這是種過程，正面態度打球，幫助彼此變更好，以我來說，我只想告訴自己要替上帝更努力打球，因為我知道我們可以更好，希望我們真能做到，盡快走出這段重建過程。」林書豪帶著招牌笑容表示。

籃網17日除了中止客場遭遇東區球隊的33連敗，也讓尼克成為本季籃網唯一可以取得2勝球隊，沒想到尼克替補前鋒歐昆賽後的一番話，更讓紐約內戰添加不少話題性，因為歐昆擺明瞧不起籃網。

歐昆說：「我想籃網今年徹底擊敗了我們，但那真的很艱難，像籃網這樣的球隊，你看看他們的陣容，根本沒有資格在這個球館跟我們一起打球。」這種輸球還要酸對手太爛的說詞，只會曝露歐昆的小心眼或小家子氣。

(中時電子報)