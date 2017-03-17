古人分手怎麼說？勿復相思到一別兩寬
古人分手會怎麼說？有陸媒整理了古文中愛侶別離的相關內容，其中，漢代詩歌描述女子得知愛人變心時呢喃「從今以往，勿復相思」，唐朝的「離婚協議書」則寫到「一別兩寬，各生歡喜」。
中國大陸社群平台微博最近掀起「古人分手時會說啥」的討論話題，可見「分手」這個「大哉問」不因時空有所改變。大陸網友翻出人民網微博2015年整理的古文內容，其中包含古人在各種分手情況下的反應。
漢代樂府詩「鐃歌十八曲」描寫女子得知在遠方的愛人變心時，提到「從今以往，勿復相思。相思與君絕。」簡單的文字卻透露著深刻的悲傷。
而出土於敦煌莫高窟的一份「唐朝放妻協議」（又稱放妻書，相當於離婚協議）提到，夫妻離婚後，「一別兩寬，各生歡喜」，顯示唐朝豁達的婚姻與愛情觀。
此外，南宋文人謝希孟在宋詞作品「卜算子」中寫下自己對歌女的變心過程，其中寫道：「你自歸家我自歸，說著如何過？我斷不思量，你莫思量我。將你從前與我心，付與他人可。」
這些內容引發大陸網民轉載與討論。有人對「唐朝放妻協議」表示，夫妻分手後兒女還在，「分道揚鑣各自在，如此怎好心安然」；也有人直說「那首卜算子夠決絕的！」1060317
(中央社)
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