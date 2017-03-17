獲最佳球員 林書豪：為上帝打球
美國NBA布魯克林籃網今晚客場以121比110再勝尼克，林書豪拿下最佳球員。賽後他提及最近幾場賽事，心中只想著如何控制球局，讓隊友進攻容易，也告誡自己是為著上帝而打。
球評認為林書豪歸隊後，帶動全隊士氣與動能，而他與中鋒羅培茲（Brook Lopez）擋拆配合，依舊是得分關鍵。戰績在東區墊底的籃網1、2月各只贏一場，豪小子2月全明星賽後復出，進入3月，已經帶領球隊贏了4場。
林書豪賽後指出，凡事總是試著正面思考，試著更努力一點，打出總教練艾特金森（Kenny Atkinson）要求應有的隊形與打法。
豪小子說，對他個人而言，「不斷提醒自己是為上帝打球。只要我們持續進步、打的更好，相信成績也會愈來愈好，事實上也是如此。」
賽前，林書豪也提到重回老東家的感受，顯然有回憶，也充滿了向前看的正向態度，他說，「我可以確定這就是另一場球賽」。
豪小子說，「距離我上次在紐約打球也是5年前的事了，那時確實很多人都說太瘋狂了，的確是一段很有趣的時光，但除了這些，我覺得我已經再也不是之前的我了，就是一場球賽而已。」1060317
(中央社)
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