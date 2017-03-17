國會記者選優質立委 江啟臣最多票
口袋國會今天公布立法院第9屆第2會期優質立法委員，經國會記者面訪共5人上榜，中國國民黨籍立委江啟臣最多票，其後為時力籍立委黃國昌、綠委柯建銘、羅致政及藍委林麗蟬。
口袋國會上午在立法院舉辦「第9屆第2會期優質立委公開推薦」記者會，透過國會記者面訪質化結果及立法院資料庫建構出6項指標量化，扣除立法院長、副院長，從111席立委中，分別選出5人及7人為全院優質立委。
口袋國會表示，透過國會記者聯誼會，傳遞面訪研究案給國會記者，採自願方式抽樣，有效樣本共48份。國會記者票選全院優質立委，江啟臣獲最多票，其後依次為黃國昌、柯建銘、羅致政及林麗蟬。
另外，口袋國會依立法院資料庫中法律全文主提案量、法律全文提案通過量等資訊，建構6項指標評比，7席整體表現優質立委中，民主進步黨籍立委吳玉琴獲4A，民進黨籍立委陳曼麗、王榮璋、葉宜津、李俊俋、中國國民黨籍立委許淑華與王惠美獲3A。1060317
(中央社)
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