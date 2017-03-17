時力綠營衝突 柯文哲：朋友衝突可協調

台北市長柯文哲今天被問及是否結合時代力量，擴大第三勢力時說，目前為止還未和時力合作，會把「每個人都當成朋友看待，朋友之間會都有衝突，希望大家可去協調」。

柯文哲上午出席「校園食安─除4菌、勤洗手、保食安」活動，會後受訪，媒體提問，關於柯文哲和時代力量立委等人在黨慶會面，討論2018選戰等問題。

柯文哲說，並沒參加時力黨慶，是他們來市府討論，至於報導內容，「覺得很奇怪，應該問那名記者，怎麼想像出來」。

至於是否幫助民進黨和時力協調，柯文哲表示，幫助有限，會「建議你們要不要去協調」，到目前為止還沒和時代力量合作，會把「每個人都當朋友看待，朋友間會有衝突，希望大家協調」。

若時力推北市議員是否站台，柯文哲說，到時再講，「每天情勢都在變化，大家要討論看看」。

媒體報導，第三勢力找柯文哲「共主」，柯文哲笑回，「沒那麼好康，人家不一定要找我」，每天做好市政就好，不需要做太多和本業無關的事。

柯文哲表示，作為市長和各黨各派會有接觸，討論題目也很廣泛，絕對沒所謂「共主」，想像力太豐富，只是和時代力量討論，但不是告知對方要和民進黨協調。

柯文哲說，政治上的朋友要多、敵人要少，會跟各黨各派保持良好關係，民進黨是很重要盟友，「會嘗試跟每個人保持最好關係」。1060317

(中央社)