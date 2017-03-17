林園國小打造雞舍界「帝寶」，進軍FLL機器人世界賽

林園國小打造雞舍界「帝寶」，取得台灣代表權，將參加FLL世界機器人大賽。（林宏聰攝）

傳統雞舍空間不足，雞隻經常將雞蛋踩破，高雄市林園國小今年參加FLL世界機器人大賽台灣選拔，以「完美雞色」為隊名，用積木搭出有主臥、客廳的豪華空間，號稱雞舍界「帝寶」，擊敗全國54支隊伍，取得代表台灣出國角逐世界賽權利。

林園國小位處偏鄉，6年前開始積極推動機器人教育，迄今3次代表台灣出國比賽，曾在2014年榮獲美國機器人大賽「機器人表現」冠軍，今年再度參加台灣選拔賽，勇奪團體總冠軍，將於5月25至28日代表參加在丹麥的世界賽。

團隊由校長張坤宏親自領軍，輔導主任吳雅茹、老師李宜芳、謝見順與鍾榮楷組成教練團，帶領學生李逸程、蘇晏平、謝冠綦、吳念倚、李宗翰、林陞安、蔡亞真、與梁育嘉，共組「完美雞色｣隊伍，研究主題設定「為雞謀福利、讓雞生好蛋」。

張坤宏說，學生們賽前蒐集資料，發現台灣人每年平均吃300顆雞蛋，但傳統格子籠飼養的雞，常因太壓迫而互相攻擊，總將雞蛋踩破，飼養方式很不人道，因此設計大空間雞舍，甚至有豪華主臥、客廳及戶外散步空間，呼籲友善飼養。

小朋友們繪製設計圖、用積木搭出雞舍，花費近2個月打造雞舍界的「帝寶」，更結合機器人模組調節溫度、濕度、太陽能供電、全自動除糞、堆肥設施，甚至還有「產房」、自動送蛋系統，連雞農看了都說「超專業」。

(中時)