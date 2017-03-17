豐臀金巴黎被搶 妹住所珠寶也遭竊！
真人秀女星「豐臀金」金卡戴珊去年10月在巴黎遇到綁架搶劫，上千萬台幣珠寶失竊，更造成她心靈受創。沒想到現在她同母異父的妹妹坎黛兒珍娜在美國的住處也遭竊，約600萬珠寶不翼而飛，但調查結果更讓人吃驚，警方直指「是內鬼所做。」
坎黛兒在美國好萊塢寓所，昨中午發生珠寶失竊案件，她臥室內價值20萬美元(約台幣600多萬)的珠寶不翼而飛，但坎黛兒因為一直沒進臥房，因此直到隔日凌晨才入房後才發現鑽飾珠寶都被偷了！
但經過警方調查後發現，坎黛兒周三晚間和朋友在家開趴，期間儘管他有聽到臥室警鈴聲，但當時她並沒多想。且這之中她曾離家，僅剩朋友在家，直到返家後才發現珠寶箱被開過；由於房內沒有遭強行進入的痕跡，因此非常有可能是熟人所為！
(中時電子報)
關鍵字：坎黛兒
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