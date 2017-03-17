香港大學逾萬論文 遭侵權上網販售

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香港大學學術資料庫驚傳逾萬份博士畢業生論文遭侵權竊取，上傳至網路書店亞馬遜（Amazon）販售，每份售價約港幣數百元。港大表示，已向亞馬遜投訴，未來會採取進一步究責行動。

香港大公報報導，論文疑遭侵權的涉及不少香港知名學者，例如肝臟移植權威、港大深圳醫院院長盧寵茂，以及浸會大學政治及國際關係學系助理教授黃偉國。有受影響學者在社群網站臉書（Facebook）成立「論文被出版侵犯苦主大聯盟」專頁。

香港大學表示，校方已就這起事件聯絡網路書店，並與論文作者一起向書店投訴，要求對方停止出版或發售未經授權的刊物。未來會研究進一步必要行動。

港大發言人表示，校方重視與社會的知識交流，並以此政策為基礎，讓外界可以免費從港大學術資料庫下載歷屆畢業生論文，前提是下載只能作非商業用途。

他表示，任何人在下載論文時，需要先同意有關條款，確保有關下載行為符合「共享創意」非商業性使用條款（CC BY-NC），即不得未經授權發售該篇論文或作商業用途。1060317

(中央社)