研究：陸霧霾頻繁 與北極海冰融化有關

我要評比

美國「科學進展」雜誌日前發表報告指出，2013年1月、2016年12月及今年1月，中國大陸包括北京在內的廣大地區長時間空氣汙染。根據研究，這一現象與北極海冰融化有關。

報導指出，中國大陸近年來一直深受空氣汙染困擾，但2013年1月的霧霾持續時間之長，更引人注意。當時，中國大陸74座大城市中，70%的細懸浮微粒（PM2.5）值超過官方標準。

報導說，科學家對這一現象十分疑惑，因為中國大陸官方已採取措施，限制空汙主要來源─火力發電廠的排放。

美國喬治亞理工學院研究小組觀察過去35年的空氣流通條件發現，2013年的現象「前所未有」。理由是，2012年北極海冰創紀錄地融化，以及西伯利亞同樣創紀錄的大雪，干擾了冬季季風的循環模式，使華東平原空氣流動幾近停滯，是引起霧霾的關鍵。

報導提到，研究人員無法判斷上述兩個因素的影響哪個較大。但他們認為，兩種因素共同導致霧霾的惡化。而2016年12月至2017年1月，類似情況再次出現。

基於全球氣候暖化很可能讓北極海冰繼續融化，將進一步帶來中國大陸東半部的霧霾天候，更可能影響2022年的北京冬奧會。1060317

(中央社)