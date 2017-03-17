研究：陸霧霾頻繁 與北極海冰融化有關
美國「科學進展」雜誌日前發表報告指出，2013年1月、2016年12月及今年1月，中國大陸包括北京在內的廣大地區長時間空氣汙染。根據研究，這一現象與北極海冰融化有關。
報導指出，中國大陸近年來一直深受空氣汙染困擾，但2013年1月的霧霾持續時間之長，更引人注意。當時，中國大陸74座大城市中，70%的細懸浮微粒（PM2.5）值超過官方標準。
報導說，科學家對這一現象十分疑惑，因為中國大陸官方已採取措施，限制空汙主要來源─火力發電廠的排放。
美國喬治亞理工學院研究小組觀察過去35年的空氣流通條件發現，2013年的現象「前所未有」。理由是，2012年北極海冰創紀錄地融化，以及西伯利亞同樣創紀錄的大雪，干擾了冬季季風的循環模式，使華東平原空氣流動幾近停滯，是引起霧霾的關鍵。
報導提到，研究人員無法判斷上述兩個因素的影響哪個較大。但他們認為，兩種因素共同導致霧霾的惡化。而2016年12月至2017年1月，類似情況再次出現。
基於全球氣候暖化很可能讓北極海冰繼續融化，將進一步帶來中國大陸東半部的霧霾天候，更可能影響2022年的北京冬奧會。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。