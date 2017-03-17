美國升息 陸專家：人民幣恐繼續承壓

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針對美國聯邦準備理事會（Fed）日前決議升息，中國大陸專家表示，這在預期之中，因此未造成金融市場劇烈動盪，但聯準會若持續升息造成美元走升，人民幣恐會繼續承受壓力。

美國聯準會當地時間15日決議升息1碼（0.25個百分點），3個月內第2度升息。中新社報導，中國宏觀經濟研究院16日邀請多名專家，探討這次升息對中國大陸的影響及下一步的應對策略。

中國宏觀經濟研究院研究員白和金說，聯準會這次升息醞釀已久且在市場預期之中，未造成金融市場劇烈震盪。

與會專家認為，這次升息對中國大陸短期影響較小，但聯準會今年可能還會升息2次，明年可能升息3次，需密切關注美國持續升息對中國大陸帶來的不利影響。

中國宏觀經濟研究院研究員馬曉河說，美國升息將從供給層面對中國大陸經濟帶來一定衝擊，並提高中國大陸維持穩定貨幣流動性的難度。

中國大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員霍建國表示，當前人民幣貶值預期較去年有所緩解，但聯準會未來若持續升息並引發美元走升，人民幣匯率還會繼續承壓。

至於中國大陸如何因應，中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所副所長吳澗生建議，應加強和改善宏觀調控，特別是貨幣政策調控；加強中美戰略和經濟對話，避免中美雙邊關係走向衝突；堅持人民幣匯率市場化改革，加強外匯存底管控和資本流動性監管。1060317

(中央社)