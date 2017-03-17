美國升息 陸專家：人民幣恐繼續承壓
針對美國聯邦準備理事會（Fed）日前決議升息，中國大陸專家表示，這在預期之中，因此未造成金融市場劇烈動盪，但聯準會若持續升息造成美元走升，人民幣恐會繼續承受壓力。
美國聯準會當地時間15日決議升息1碼（0.25個百分點），3個月內第2度升息。中新社報導，中國宏觀經濟研究院16日邀請多名專家，探討這次升息對中國大陸的影響及下一步的應對策略。
中國宏觀經濟研究院研究員白和金說，聯準會這次升息醞釀已久且在市場預期之中，未造成金融市場劇烈震盪。
與會專家認為，這次升息對中國大陸短期影響較小，但聯準會今年可能還會升息2次，明年可能升息3次，需密切關注美國持續升息對中國大陸帶來的不利影響。
中國宏觀經濟研究院研究員馬曉河說，美國升息將從供給層面對中國大陸經濟帶來一定衝擊，並提高中國大陸維持穩定貨幣流動性的難度。
中國大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員霍建國表示，當前人民幣貶值預期較去年有所緩解，但聯準會未來若持續升息並引發美元走升，人民幣匯率還會繼續承壓。
至於中國大陸如何因應，中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所副所長吳澗生建議，應加強和改善宏觀調控，特別是貨幣政策調控；加強中美戰略和經濟對話，避免中美雙邊關係走向衝突；堅持人民幣匯率市場化改革，加強外匯存底管控和資本流動性監管。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。