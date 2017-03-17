老人家多年站不起 竟是因坐錯椅子

一名失能的老人家多年來都無法自己站立，連倒水、上廁所都要麻煩家人，經常感到自卑，直到物理治療師介入後，才發現老人家站不起來的最大主因，竟是因挑錯椅子。

衛福部今天舉辦記者會說明有「運動專家」之稱的物理治療師，在長照2.0中扮演的角色，中華民國物理治療師公會全聯會常務理事范政弘表示，他們介入後的第一步，就是強化老人家行動能力，引誘出已經衰退的能力，減輕照顧者負擔。

照顧老人家，挑對椅子很重要，范政弘表示，過去曾遇過一名輕微失能的老人家，多年來都無法自己站立，連倒水、上廁所都要麻煩家人，經常覺得自己很沒用、很自卑，能力也衰退地愈來愈快，直到物理治療師到家中查看環境，才發現長輩站不起來的重要原因，竟是客廳的一張沙發椅。

「讓老人家坐沙發比較舒服」，是許多照顧者常有的錯觀念，范政弘說，沙發雖然坐起來舒服，但因為太軟、高度太矮，老人家必須花更大的力氣才能站起，久坐還會衍生出腰酸背痛問題，長期站不起，腿部肌力也會衰退。

在物理治療師建議下，家人把高度較高的餐椅搬到客廳給長輩坐，沒多久長輩竟開始能自己站立，不必靠別人也能起身到廁所、拿東西，不僅增強信心也多了走動及復健機會。

范政弘說，除了沙發，很多行走不便的長者也會要求坐很矮的板凳，認為離地板近、比較有安全感，卻不曉得坐得愈低反而愈難站起來，至於正確的椅子究竟怎麼挑，他也提供3點撇步。

撇步一：椅子高度不可太低，椅子到地板距離最好和小腿同高，讓髖關節彎曲保持在約90度。

撇步二：椅墊軟硬要適中，不可太鬆軟、支撐力不夠。

撇步三：椅子旁最好有扶手，如果老人家走起路沒力，最好準備助行器更安全。1060317

(中央社)