興航兩岸線 華信松山-福州首准29日飛
復興航空去年11月停飛，民航局在1月完成國內線及兩岸線重分配，華信航空承接松山-福州線，率先獲兩地民航局核准，華信原本每週就有2班，29日起擴增每週3班。
華信航空，目前松山-福州為每週二、五飛航，增班後為每週二、三、五飛航。
華信松山-福州航線是租用華航波音737-800機型營運，共有8個商務艙及150個經濟艙，松山-福州AE211上午07:30由松山機場起飛、09:00即抵達福州；回程福州-松山AE 212班機，09:55由福州起飛、11:15抵達松山機場，無論商務、探親、旅遊都方便安排行程。
復興留下的兩岸航線有27條、每週61班，業者只提出21條、52班需求，華航獲配桃園-上海浦東、長沙及台中-上海浦東、福州4條航線每週7班；長榮獲配松山-上海浦東、重慶、天津及桃園-上海4條航線每週8班。
立榮獲配桃園-上海浦東及松山-杭州2條航線每週7班；華信獲配松山-上海虹橋、福州、武漢3條航線每週5班；遠東獲配松山-福州、合肥，高雄-福州、廈門、合肥、徐州，桃園-徐州、張家界及台中廈門9條航線每週21班；台灣虎航獲配桃園-無錫高雄-長沙2條航線每週4班。
除了華信松山-松山福州將增班開航外，其他復興留下並分配的航線，航空公司正申請時間帶。1060317
(中央社)
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