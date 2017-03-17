NBA》浪花兄弟好神 勇士輕鬆轟垮魔術
只想趕緊擺脫最近低潮的勇士，17日拿魔術當祭品！靠著「浪花兄弟」同場發威，柯瑞25分、9助攻，「浪花弟」克雷湯普生29分，其中光在首節獨拿21分，勇士輕鬆在主場122比92轟翻魔術，完全把累積已久的悶氣發洩出來。
首節光是湯普生1人得分，就比魔術全隊單節20分還高，也讓勇士輕鬆取得兩位數領先，柯瑞也在第3節火力全開，幫助勇士還沒打完前3節，得分不僅破百，還領先魔術30分以上，魔術根本沒有任何還手餘地。
勇士除了「浪花兄弟」，伊戈達拉也有14分、6籃板與3助攻，克拉克12分，先發中鋒帕楚利亞10分、10籃板，最近傳出跟總教練科爾不對盤，甚至大搞內訌的卓雷蒙格林，貢獻9分、11籃板與6助攻。
魔術以先發控衛培頓與傑夫格林各有13分最高，只是很早就勇士砲火轟到魂不守舍的魔術，第2節竟然出現相當罕見且離譜的技術犯規，因為當時暫停過後，魔術莫名其妙派上6名球員，平白送給勇士1次罰球機會，真是瞎翻了。
(中時電子報)
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