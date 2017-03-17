合體Rain大放閃 在婆家受牽制？金泰希這樣答

Rain、金泰希婚後獻合體照。（圖／翻攝自harpersbazaarkorea IG）

Rain、金泰希今年一月完婚。（圖／取自《etnews》韓網）

韓國演藝圈頂級夫妻Rain、金泰希交往近4年，終於在今年1月甜蜜完婚，兩人婚前因拍廣告結緣相戀，婚後兩人首度合體工作獻給了《Harpers BAZAAR》雜誌，今(17日)照片曝光，可見兩人穿著白色情侶裝、戴婚戒、擺出一樣Pose，粉絲也讚「最美畫面」。

稍早《Harpers BAZAAR》雜誌韓文版IG分享Rain、金泰希合體照片，說：「兩人雖然都很熟悉各自的拍攝現場，但今天難得一起，新鮮又緊張」，預告請到兩人獻出婚後合體放閃照。而日前節目《勇敢的記者們3》聊到Rain和金泰希的婚後生活，有記者透露，關於金泰希有喜傳聞，得到本人坦率回答說：「我也希望有，但是我真的沒懷孕」，否認兩人將當爸媽。

記者更表示，婚後兩人沒特別買新婚房，因此金泰希是和公公、Rain的妹妹同住，而Rain為寵妻，還請了傭人幫她做家事，問金泰希是否在婆家受牽制？記者幫金泰希回答說完全沒有，還很常替家人做飯，很享受平凡幸福。

至於工作方面，記者說，金泰希較粗枝大葉，Rain則心思細膩，看到有關老婆的報導會主動傳給金泰希，先進軍好萊塢的Rain也有意將老婆拉進國際圈，為推金泰希一把，Rain還會分享人脈，將重要人士牽線給金泰希認識。

(中時電子報)