歐最大活火山爆發 BBC記者直擊震撼瞬間

歐洲最大活火山義大利埃特納火山（Etna）今天爆發噴出石塊和熔岩，造成10人受傷，英國廣播公司（BBC）記者和遊客直擊震撼瞬間，驚呼竄逃。

法新社報導，10名傷者中有6人必須送醫，但傷勢都不嚴重。

德國火山學家貝恩克（Boris Behncke）在臉書描述，火山噴出的熔岩流過積雪層後蒸氣累積，引起強烈爆炸的過程。這名埃特納專家說：「我的頭瘀傷，不過人沒事。」

火山附近住宅區尼柯洛西（Nicolosi）的市長波齊（Nino Borzi）說，火山爆發的附近地區當時約有35人，包括BBC採訪小組、15名遊客、科學家和嚮導。「有10人受傷，但都不嚴重。」

BBC科學記者莫瑞爾（Rebecca Morelle）在推特指出，情況原本很可能更糟。

她推文說：「大家都已送下山，這裡的救難團隊和嚮導都很棒。」她還說：「BBC團隊都沒事，有些人割傷、瘀傷和燙傷。很震撼，真的非常可怕。」

莫瑞爾表示，當時在山上有1名火山學家同行，連他都形容這是30年職涯遇過最危險的事件。

莫瑞爾還推文：「像這樣的爆發曾造成傷亡。」「跑下1座石塊飛砸的山、閃避燃燒中的巨石和滾燙的蒸氣，絕不是我願意再次遭遇的事。」

她在推特上傳攝影同仁外套被滾燙岩石燒出大洞的照片，以及鏡頭拍到火山爆發後記者和遊客竄逃的瞬間，影片中可聽到有人驚聲尖叫。（譯者：中央社盧映孜）1060317

(中央社)