疑播習近平肅貪談話 警：未有相關內容

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嘉義市政府警察局第二分局傳出勤教時，疑播放中國大陸主席習近平肅貪談話影片，嘉市府警局副局長黃水藤今天表示，無習近平談話內容，只是單純防貪宣導，未來會慎選題材。

他說，經檢視去年12月22日下午聯合勤教會議資料，播放政風影片宣導部分，有3段案例宣導影片，都是第二分局政風業務承辦人自網路擷取「永遠在路上」大陸貪瀆被捕官員懺悔說法。

黃水藤表示，第二分局基於年關將屆，宣導年節防貪，於網路擷取大陸貪瀆被捕官員懺悔說法影片，利用聯合勤教機會播放，內容無習近平談話畫面。

黃水藤說，警員於網路擷取大陸貪瀆被捕官員懺悔說法影片，只是單純為防貪宣導，希望杜絕違法，讓其他警員借鏡。

黃水藤表示，宣導影片引發不必要的聯想，將要求各單位主管，未來審慎選用宣導資料或案例。

黃水藤說，防貪宣導影片引發聯想，通盤了解、檢討後是否懲處？需要進一步探討。1060317

(中央社)