呂秀蓮：三一九槍擊疑有關中國對台政策
前副總統呂秀蓮今天表示，三一九槍擊案不排除有外力介入，而中國流亡作家袁紅冰認為是來自於中國當時對台政策，呼籲立法院應行使監督權。
呂秀蓮上午到立法院出席由民主進步黨籍立法委員黃偉哲主持的「三一九槍擊案追追追」公聽會說，這麼重大的刑案，13年都沒真相，她是受害人之一，鍥而不捨想追查真相。
她說，槍擊案不排除有外力介入，這樣重大的新事證，值得立法院關心。這樣的想法主要是袁紅冰著作提及，槍擊案是當時中國領導人胡錦濤執政時對台政策之一。
呂秀蓮表示，她較大的質疑是前總統馬英九當選總統前，一直逼迫前總統陳水扁辦槍擊案，但馬英九任總統8年，對槍擊案都不講話，當時的最高法院檢察署特別偵查組一定有偵辦、進展，立法院應找當時的特偵組報告。
媒體問到馬英九遭起訴，她說，國家元首涉及違法、違憲是國家恥辱，馬英九要坦然面對司法，萬一馬英九真的有罪，當時支持馬英九的人要道歉，全民也會覺得很丟臉。1060317
(中央社)
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