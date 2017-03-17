起訴69人 桃檢偵破全國超大型濫倒集團

桃園、新竹、苗栗、高雄4縣市共16家電子公司，貪圖低價，涉嫌從2011年至2016年間，將約896噸的事業廢棄物，以短報聯單重量或不開立聯單、不申報方式，交給領有甲級清除許可文件的北海彎科技公司負責人楊壁甄等業者清理，楊女再轉包，以林森泉、林大耀為首的非法廢棄物業者，再棄置、掩埋在桃園市、新竹縣等8處倉庫及土地，嚴重汙染環境，不法獲利更高達8270萬元，桃檢歷時1年4月，結合最新環境鑑識技術分析、比對，最終偵破全國最具結構性的環保犯罪集團，一併起訴69人。

來自4縣市的16家公司，貪圖價格低廉，分別將酸鹼廢液193噸、廢餾渣140餘噸、銅汙泥等17餘噸、有機性汙泥400餘噸、無機性汙泥73餘噸、廢有機溶劑及廢鹼液73餘噸等事業廢棄物，交給領有甲級清除許可文件的北海彎科技公司、47歲的負責人楊壁甄。

楊女未合法處理，反倒透過28歲林森泉、42歲林大耀等人為首的非法集團，佯稱買賣、代工，以「不開立聯單」、「不申報」方式，使清理業者取得廢棄物轉運機會，棄置、掩埋在桃園市、新竹縣8處倉庫及土地，其中不乏多家環保公司，根本未領有許可文件，卻涉嫌以代工名義違法清除、處理事業廢棄物。

桃園地檢署指派國土保育專組主任檢察官林秀敏、檢察官陳書郁，指揮保安警察第七總隊第三大隊，會同環保署、桃園市環保局等單位，歷時1年4月的跟監蒐證，經過多次大規模傳喚、搜索、勾稽相關資料，並結合最新環境鑑識技術，進行廢棄物分析、比對，追出16家公司及業者相互勾結，初估不法獲利達8270萬元，最終偵破全國最具結構性的環保犯罪集團，全案今天偵結起訴69人。

(中時)