接手一級賽事主導權 中職將研擬機制回饋基層
中華職棒聯盟確定未來將接手中華隊一級賽事，組訓賽主導權，聯盟方面表示，非常感謝署長協調，規劃出大方向，未來聯盟也會研擬回饋機制，協助基層棒球運動發展。
經過近幾日體育署、棒協與中職溝通協調，未來中華隊包含世界棒球12強、奧運與經典賽，都交由中職處理，中職代理秘書長王惠民指出，聯盟認為，一級賽事非常重要，職棒應當負起責任參與，包含選訓賽等事務並辦好比賽，感謝體育署出面協調。
目前聯盟會長吳志揚也與四球團常務理事交換過意見，達成初步共識，實務運作方面還會在近期內舉行常務理事會議，討論相關議題。
(中時電子報)
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