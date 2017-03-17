學測66級分 正取台大醫學系

虎尾高中黃鄭孟慈（右）學測66級分，透過衛福部原住民部落及離島醫事人員甄試計畫，同時上4所醫學系，校長薛東埠勸她念台大醫。（許素惠攝）

學測66級分正取台大醫學系，係金耶！虎尾高中黃鄭孟慈學測66級分，由於她有原住民身分，透過「衛福部原住民及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試招生」，同時正取台大、陽明、輔大與慈濟醫學系，換言之，她是今年原住民及離島地區學測榜首。

黃鄭孟慈母親是台東阿美族人，原住民名字叫LUPY，與外曾祖母同名，父親鄭仁杰任教於虎尾科技大學飛機工程系，雖然從小在雲林長大，可是媽媽有教她阿美族語，曾參加過國語文朗讀競賽，便以原語朗讀，並通過阿美族語初級檢定。

黃鄭孟慈原以藥學系為目標，沒有到竟能上醫學院，而且同時4所，令她一時不知如何選擇，唯恐自己實力不足，本想放棄直接念藥學系，經老師苦勸，有意念陽明醫，可是，校長薛東埠建議她念台大醫，她陷入長考。

黃鄭孟慈說，寒暑假都會回外婆家玩，父親雖不是原住民，但也是台東人，所以未來醫學系畢業會選擇回爸媽的故鄉行醫。

(中時)