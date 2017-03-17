學測66級分 正取台大醫學系
學測66級分正取台大醫學系，係金耶！虎尾高中黃鄭孟慈學測66級分，由於她有原住民身分，透過「衛福部原住民及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試招生」，同時正取台大、陽明、輔大與慈濟醫學系，換言之，她是今年原住民及離島地區學測榜首。
黃鄭孟慈母親是台東阿美族人，原住民名字叫LUPY，與外曾祖母同名，父親鄭仁杰任教於虎尾科技大學飛機工程系，雖然從小在雲林長大，可是媽媽有教她阿美族語，曾參加過國語文朗讀競賽，便以原語朗讀，並通過阿美族語初級檢定。
黃鄭孟慈原以藥學系為目標，沒有到竟能上醫學院，而且同時4所，令她一時不知如何選擇，唯恐自己實力不足，本想放棄直接念藥學系，經老師苦勸，有意念陽明醫，可是，校長薛東埠建議她念台大醫，她陷入長考。
黃鄭孟慈說，寒暑假都會回外婆家玩，父親雖不是原住民，但也是台東人，所以未來醫學系畢業會選擇回爸媽的故鄉行醫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。