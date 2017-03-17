恐怖情殺!分手談判破裂 男朝女砍3刀逃逸

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今日凌晨5時許，長治鄉長興路發生一起情殺案，32歲王姓男子不滿女友欲分手，相約女方工作地談判，雙方言談間始終沒有共識，王男竟拿出預藏香蕉刀朝女方身上連砍3刀，當場血流如注，他則趁亂逃逸，所幸女子送往高醫急救後，沒有生命危險，警方則持續追緝凶嫌。

(中時)