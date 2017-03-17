林書豪第3節重現林來瘋 美記者盛讚

美國職籃NBA布魯克林籃網今天作客紐約尼克，林書豪率籃網5天內2度於同城大戰勝出。美媒記者盛讚林書豪第3節重現「林來瘋」是關鍵。籃網教頭覺得人們低估了林書豪的洞察力。

美國媒體「SB Nation」的籃網隨隊記者普西奧（Anthony Puccio）表示，籃網靠下半場灌進67分，終場以121比110贏球。特別是左右贏球關鍵的三分球，籃網上半場16投2中，下半場即時回神15投8中，雖然31投10中的命中率仍不及林書豪傷癒歸隊後的38%，但贏球綽綽有餘。

普西奧認為，籃網今晚於比賽中的轉變，應完全歸功於球隊領袖（leader of this team）林書豪。

普西奧指出，今晚第3節確實有過去「林來瘋」的味道，雖然林書豪上半場僅8投2中，助攻也只有3次，但他第3節就送出5助攻，得分也大幅提高，終場繳出15分8助攻，籃網就在林書豪精彩表現帶領下，下半場重振雄風。

紐約新聞日報（Newsday）報導，籃網教頭艾特金森（Kenny Atkinson）表示，他覺得人們都低估了林書豪的洞察力，因為林書豪能讓球流動，球隊想保持侵略性的球風，也需要在球隊防守陷泥沼時，有人能把球隊帶出，這也是本季網羅林書豪的主要原因。1060317

(中央社)