模擬世大運場館嚴重氣爆 消防局演練逼真
台北市政府消防局今天模擬世界大學運動會比賽場館南港展覽館發生嚴重瓦斯洩漏爆炸意外，出動救災車輛及人員到場處理，場面逼真。
南港展覽館為台北最大展覽暨會議中心，更是今年台北世大運體操及擊劍項目競賽場館，消防局與北市府產業發展局、欣湖瓦斯公司等13個防救災單位，上午模擬氣爆意外演練，驗證各單位準備狀況。
練動員救災車輛29部、人員250名，消防局等單位依「台北市天然氣輸儲設備洩漏處理標準作業流程」搶救，項目包括瓦斯外洩偵檢、人車管制、疏散撤離周遭民眾及展覽館員工、替代道路規劃、預置水線、火災搶救、南港展覽館自衛消防編組演練、疏散撤離、成立區級災害應變中心及前進指揮所、緊急傷患救護、瓦斯氣體外洩止漏、管線更換、道路搶通及災後復原等狀況等。
消防局說，世大運預計將有150國，1萬2000名選手及隊職員訪台參賽，是台灣規模最大且跨域最廣大型賽事活動，為確保賽事順利及人員安全，已針對可能發生的各種人為或天然災害，預擬多套應變流程SOP（標準作業程序），並將陸續於各場館規劃辦理自衛編組講習訓練及實兵演練。1060317
(中央社)
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