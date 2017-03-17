是否贊成同婚 林全：這是未來趨勢

我要評比

行政院長林全今天答復中國國民黨籍立法委員許毓仁質詢是否贊成同性婚姻時表示，未來趨勢勢必會走到這個方向；至於用專法或修民法解決同婚議題，林全說，希望雙方彼此溝通。

許毓仁上午質詢時林全是否贊成同婚？林全表示，社會大眾有不同意見；許毓仁追問林全個人是否贊成？林全說，這是未來趨勢。

至於是透過修民法或立專法解決同婚議題，林全表示，這有太多社會價值，希望雙方彼此溝通。

他說，行政院沒提任何法案，立法院有提相關法案，尊重立法院最後考量。

林全表示，考量的原因他無法一一解釋，也許是考慮到目前還有些大法官解釋的問題，或考慮有些團體還需溝通，都是希望避免政治衝突，基本上這些作為他認為是好的。1060317

(中央社)