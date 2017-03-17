槍殺天道盟角頭 男判刑19年

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天道盟劉姓角頭疑因捲入新北市輔大花園夜市利益糾紛，遭吳姓殺手以假車禍方式，誘騙劉下車當街開10槍槍殺。高等法院審理後，依殺人罪將吳男判處有期徒刑19年，可上訴。

判決書指出，這名劉姓角頭於民國102年8月7日深夜11時許，駕車行經新莊時，遭1名機車騎士敲打車身；劉下車查看遭對方近距離連開多槍，送醫不治。涉嫌開槍的吳姓男子，9月20日深夜帶著生鏽的槍枝底座，在律師陪同下向警局投案。

辦案人員表示，劉男於102年間，參與新莊輔大花園夜市、新北市家禽屠宰場等事業經營，其社會來往關係複雜，恐因利益糾葛，與人發生糾紛。

吳男向警方供稱，案發當時因被劉男逼車，雙方一言不合發生口角，過程中他一時緊張，才會不慎開槍射殺劉男。

不過，高等法院調閱證據發現，劉男中槍的位置全集中在胸腹部，顯示兩人根本沒有發生持槍拉扯的狀況，而且根據案發時的行車紀錄器畫面顯示，吳男在「7秒鐘內連續擊發10發子彈」，若無致被害人於死之決意，為何要這樣做？不採信吳男的說詞。1060317

(中央社)