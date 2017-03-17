綠提廢中正紀念堂古蹟 洪秀柱質疑
媒體報導，民主進步黨籍立法委員林俊憲要求文化部廢止中正紀念堂為古蹟；尋求連任的中國國民黨主席洪秀柱今天表示，如果廢除就能讓經濟起飛、社會團結進步，「那你去做」。
媒體報導，林俊憲說，中正紀念堂會成為國定古蹟，是當年政治角力結果，應廢止古蹟身分，要求文化部逕行廢止。
洪秀柱上午出席在台北國軍英雄館舉行的「中華民國忠義同志會-紀念戴雨農將軍殉國71週年大會」前受訪表示，「做點正經事好不好？」如果廢除就能讓經濟起飛、讓台灣進入世界，讓社會和平、和諧、團結、進步，國家有很好發展，「那你去做」。
至於共諜案頻傳，民進黨籍立委有意修法加重共諜刑責；洪秀柱表示，民進黨不要整天製造恐怖氣氛，如果有5000個共諜，「趕快去找啊」，不是製造恐怖、無限上綱，甚至隨便抓人，居然要這樣製造恐怖氣氛，而不想怎樣拯救社會。1060317
(中央社)
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