韓防長：陸對THAAD過度反應
終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）裝備已運抵南韓的消息，16日遭南韓軍方否認。南韓國防部長韓民求表示，中國大陸對THAAD系統的部署，做出了「過度解釋、過度反應」。
眾多韓媒16日上午紛紛引述南韓政府消息人士說法指出，THAAD系統的核心部件X波段雷達，當天將運抵京畿道烏山市的美軍空軍基地。
但韓聯社16日下午報導，南韓軍方指THAAD雷達設備當天運抵南韓的報導並非事實。但另一方面，在即將部署THAAD的慶尚北道星州高爾夫球場，南韓軍方正在進行環境影響評估，駐韓美軍已多次到現場勘察，並初步規劃施工用地。
南韓國防部發言人文尚均表示，當地正在進行「施工商指定程序」，暗示已著手開工事宜。
另一方面，南韓官員16日頻頻向國會說明THAAD對韓中關係的衝擊。
南韓副外長林聖男表示，南韓已向中國大陸解釋，部署THAAD系統是要抵禦北韓的飛彈威脅，但中國大陸「並不完全了解這一點」。
南韓國防部長韓民求則直指，中國大陸對THAAD系統的部署，做出了「過度解釋、過度反應」。1060317
(中央社)
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