媳婦持菜刀砍殺 婆婆頸部失血過多不治

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台北市松山區一對婆媳，感情好到像對母女，今天上午媳婦情緒失控，持菜刀砍婆婆，導致老婦頸部失血過多，送醫後不治；行凶的媳婦已帶回警局偵訊中。

台北市消防局今天早上8時41分獲報，一名年約80歲的婦人遭砍，沒有呼吸心跳，緊急送松山醫院急救，仍宣告不治，松山警分局到場後，將行凶的媳婦帶回警局偵訊。

鄰居表示，這對婆媳關係良好，媳婦經常陪伴婆婆去公園散步、聊天，兩人有說有笑，感情就如母女一樣深厚，竟然會發生這種事情。

據了解，該名婦人疑似有躁鬱症就診紀錄；警方表示，媳婦是從廚房拿菜刀砍死婆婆，目前已把人帶回警局偵訊，釐清案發原因。1060317

(中央社)