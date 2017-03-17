不滿妻要求離婚 男子刺傷妻逃逸

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有毒品、竊盜與殺人未遂等前科的屏東縣24歲王姓男子不滿妻子要求離婚，今天清晨5時許到妻子的長治鄉工作地點，以檳榔刀刺傷妻子後逃逸，警方正追緝王姓男子到案。

王姓男子妻子送醫後，沒生命危險。1060317

(中央社)