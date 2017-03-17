參與旺角騷亂 3被告各入獄3年
香港3名示威者因為參與2016年春節的「旺角騷亂」，今天被區域法院法官判處入獄3年，即時入獄。
3名被告分別是23歲的香港大學學生許嘉琪、33歲廚師薛達榮和20歲學生麥子晞。他們是「旺角騷亂」中首批被審訊和判刑的人。
區域法院法官昨天已判處3人參與暴動罪罪名成立，延至今早宣布刑期。
目前未公布3人會否上訴。
在2014年「占中」運動期間崛起的一些激進組織和個別人士包括本土民主前線，於去年年初二前夕，以保護非法攤販為名，在網上呼籲支持者到旺角集合。
當天凌晨，集結人士阻止執法人員驅趕非法攤販和維持秩序，其後以磚塊、玻璃和竹枝襲擊警員，高峰時有700人參與，導致包括警員在內的100多人受傷。
這次騷亂後，警方大舉拘捕主導者和參與者。
本土民主前線負責人黃台仰和梁天琦事後也被捕和起訴，案件還在法院排期審訊。
受到中國大陸文化大革命的影響，香港左派曾於1960年代爆發暴動，當時暴動罪很普遍。在此之後，法院已很少以暴動罪名判罪。1060317
(中央社)
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